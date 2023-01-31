В Воронежской области за сутки сгорели дача и два дома

За прошедшие сутки работы у пожарных было немало. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

За сутки в Воронежской области случилось четыре пожара. В понедельник, 30 января, в 10.10 в Рамонском районе загорелась дача в садоводческом товариществе «Ромашка» на улице Садовая. В тушении пожара участвовали 12 сотрудников МЧС на трех машинах. Огонь потушили в 10.53. Однако к тому времени дачный дом 8х9м сгорел дотла.

Также 30 января в 21.03 в селе Большой Самовец Эртильского района вспыхнул жилой дом на улице Заречной. На место пожара выезжали восемь специалистов МЧС на двух машинах. Пламя потушили в 21.43. К тому времени дом 7х10м был сильно поврежден огнем внутри по всей площади, рухнула крыша.

Во вторник, 31 января, в 3.11 в Семилукском районе загорелся жилой дом в селе Серебрянка на улице Центральной. На место ЧП выезжали восемь работников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 3.31. В доме 6х12м повреждена огнем крыша на площади 36 квадратных метров, однако она не рухнула.

Также ночью 31 января в 4.06 случился пожар в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района. Там загорелся нежилой дом 8х10 метров на улице Первомайской. Тушили пожар также восемь сотрудников МЧС на двух машинах. С огнем справились в 4.29. Однако дом к тому времени уже сгорел полностью.

На всех этих четырех пожарах никто не пострадал.