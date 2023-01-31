Пострадавшие от санкций воронежские предприниматели реструктурировали кредиты на 49 миллиардов

Вступил в силу закон о продлении программы кредитных каникул Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По просьбам клиентов, в жизни которых случились трудности, воронежские банки с марта по декабрь 2022 года пересмотрели условия по 14,7 тысяч кредитных договоров на сумму около 5 млрд рублей. По данным регионального отделения Банка России, пострадавшим от санкций предпринимателям за этот период реструктурировали почти 49 млрд рублей по 1,5 тысячи обязательств. Кто-то из них получил послабления по собственными программами банков, кто-то воспользовался «каникулами по закону».

Чаще всего воронежцы просили отсрочить платеж либо пересмотреть процентную ставку. На паузу в основном ставили обязательства по потребительским кредитам и кредитным картам.

- Вступил в силу закон, который продлил программу кредитных каникул. Жители региона и предприниматели могут оформить их на срок до полугода, — напомнила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

Если ситуация в жизни и в бизнесе наладилась, и в кредитных каникулах больше нет нужды, их можно прервать в любой момент. Надо лишь сообщить об этом в банк или МФО, у которых одалживали деньги.

«Каникулы по закону» будут отражаться в кредитной истории, но не испортят ее, уточнили в воронежском отделении. Программа распространяется на кредиты и займы, взятые до 1 марта 2022 года. Подать заявку надо до конца марта 2023 года.