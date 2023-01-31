В Воронежской области ранее судимый мужчина ограбил пенсионерку, избив ее руками и ногами

Злоумышленник схватил со стола кухонный нож и пригрозил им хозяйке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники отдела МВД России по Бутурлиновскому району по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 39-летнего мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на женщину. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне утром в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о происшествии с ее 62-летней матерью. Полицейским потерпевшая пояснила, что в ее жилище, расположенное по улице Красной села Карайчевки, ворвался односельчанин и принялся обыскивать шкафы в поисках денег. Пенсионерка попыталась остановить его, тогда мужчина схватил со стола кухонный нож и пригрозил им хозяйке.

Затем он повалил ее на пол и стал избивать руками и ногами по разным частям тела, требуя, чтобы она отдала сбережения. Зная о криминальном прошлом злоумышленника, который не так давно освободился из мест лишения свободы, женщина, испугавшись за свою жизнь, показала ему, где хранит деньги. Достав из тайника остатки пенсии, три тысячи рублей, нападавший скрылся. Пенсионерка связалась с дочерью и рассказала о случившемся, попросив ее сообщить о нападении в полицию, а также вызвать на место скорую помощь.

В ходе подворного обхода полицейские обнаружили злоумышленника в сеннике, расположенном на территории одного из соседских домов. Мужчина догадывался, что его будут искать, поэтому решил затаиться на некоторое время на соседском участке. Свое нападение на пенсионерку объяснил отсутствием денег для покупки алкоголя. В кармане куртки подозреваемого оперативники обнаружили похищенные деньги.

В соответствии с частью 3 статьи 162 «Разбой» УК РФ злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит до 12 лет лишения свободы.