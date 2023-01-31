В Воронежской области продолжается рост числа заболеваний коронавирусом за сутки

Опасную болезнь вновь стали обнаруживать все чаще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи вновь отметили рост заболеваний коронавирусом в Воронежской области за сутки. На утро вторника, 31 января, заразились еще 125 человек, 30 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 30 января заболели 102 наших земляка и лишь четверо из них были госпитализированы. Всего за время пандемии заразились ковидом 472 351 житель Воронежской области.

За сутки вновь никто не умер. Последние смерти от последствий ковида были на утро 29 января, - тогда их было две. Всего за время эпидемии ушли в мир иной от коронавируса 8 612 наших земляков.

Выздоровели на этот раз 25 человек. Это прогресс по сравнению с началом дня 30 января – тогда победивших ковид было всего шесть. За время пандемии закрыли больничный по коронавирусу 462 495 жителей Воронежской области.