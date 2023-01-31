Губернатор Воронежской области сообщил о повышении зарплаты бюджетникам

Далеко не тугие кошельки бюджетников станут чуть потольще. Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил о повышении зарплат категорий бюджетников, подпадающих под соответствующий указ Президента. Это врачи, средний медицинский персонал, учителя, социальные работники и сотрудники культурных учреждений. В среднем рост зарплаты для этих категорий граждан составит 10,5 процентов.

Также Александр Гусев сообщил, что согласовал с федеральным центром увеличение зарплат и остальных категорий бюджетников. Они также получат больше денег уже за январскую работу. Ранее планировали повышение зарплат для них с 1 октября 2023 года. Эти категории бюджетников получат за январь на 5,5 процентов больше, чем ранее.