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НовостиОбщество31 января 2023 7:37

В Воронежской области построят «Белорусский квартал»

А еще - завод по переработке шин
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Бобровском районе Воронежской области, в селе Лушниковка, построят «Белорусский квартал». Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев после встречи с представителем белорусской компании «БелинжинирингстройИнвест» Денисом Станкевичем. Фасады домов в новом квартале будут оформлены в национальном стиле – с использованием белорусского народного орнамента. По плану, к августу возведут 10 домов, а всего их будет четыре десятка.

Напомним, кроме нового квартала компания намерена построить в нашем регионе завод по переработке автомобильных шин. Место для размещения нового предприятия уже подыскали. Строительство начнется этой весной.