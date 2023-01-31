В 2023 году в Центральном районе Воронежа отремонтируют три двора

Фото управы Центрального района Фото: Предоставлено

В этом году в муниципальную программу ремонта дворов в Центральном районе внесли три территории. На их благоустройство из бюджета выделили свыше 4,84 миллиона рублей.

В управе сообщили адреса, где запланированы работы:

ул. 25 Октября, д, 45;

ул. 25 Октября, д, 48;

ул. Никитинская, д, 16.

По плану в каждом из дворов проведут работы, которые ранее согласовали с жителями. Это асфальтирование (в том числе и проездов), установка урн и скамеек, освещение территории, оборудование автомобильных парковок, установка спортивного и детского оборудования.

Добавим, что очереди на благоустройство ждут сотни дворов Воронежа.