СК проверяет информацию о собаках, окруживших девочек на детской площадке в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежские следователи начали доследственную проверку после сообщения в соцсетях о том, что в Павловске на детской площадке стая беспризорных собак окружила школьниц. 5 дворняг в микрорайоне «Гранитный» напугала девочек, и они залезли на турники и горку, чтобы обезопасить себя. Псов отогнали проходящие мимо мужчины. Видео инцидента разместили очевидцы в соцсетях 28 января.

Этим инцидентом заинтересовались сотрудники Следственного управления СКР по Воронежской области. В ведомстве пояснили, что в ходе проверки выяснят, как чиновники из Павловска и подрядные организации работают с бродячими животными.

Также силовики изучат информацию по факту нападения беспризорных собак 28 января на улице Летчика Колесниченко в Воронеже на местную жительницу. Одна из дворняг ее укусила. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

- По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - пояснили в СУ СКе.