Воронежцев напугали похожие на взрывы звуки в Советском районе

Вчера, 30 января, поздно вечером, в соцсетях появились сообщения о том, что на территории Юго-Западного микрорайона в Воронеже горожане слышали звуки, похожие на взрывы. Люди сообщали, что слышали, как минимум, три громких хлопка. В результате которых сработала автомобильная сигнализация, а затем последовала вспышка света.

Естественно, тему подхватили пользователи. И тут же стали выдвигать версии произошедшего. Однако вся эта информация была лишь на уровне слухов. Были и те, кто предположил, что это просто кто-то устроил небольшой фейерверк.

Официально власти по поводу этих «хлопков» не делали. В своем Telegram-канале руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе областного правительства Артем Сокольников прокомментировал:

- Много пишут сейчас про якобы взрывы, которые были слышны в Советском районе. Кто-то сообщает, что было слышно и в других районах города. На текущий момент происшествий ни по линии МЧС, ни по линии силовых органов не зафиксировано. Спокойной в прямом смысле этого слова всем ночи. Всё в порядке.