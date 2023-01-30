Под Воронежем поймали бомжа, угонявшего машины по всему Центральному Черноземью

Бомжа-угонщика отправили в СИЗО. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли угон «семерки» у 40-летней жительницы села Рогачевка Новоусманского района, совершенный в одну из октябрьских ночей 2022 года. Стражи порядка задержали по подозрению в преступлении ровесника хозяйки машины - 40-летнего бомжа.

- Мужчина в отделе полиции признал свою вину. Он рассказал, что катался на угнанных им машинах по всему Центральному Черноземью. А «семерку» из Рогачевки бросил в Липецкой области, когда съехал на ней в кювет. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем. Бомжа отправили в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.