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НовостиОбщество30 января 2023 16:58

Воронежским бойцам в Херсонской области передали копию знамени войска Дмитрия Пожарского

Его сшили наши землячки-мастерицы
Юрий КОЗЛОВ
Такое знамя нельзя посрамить!

Такое знамя нельзя посрамить!

Фото: кадр с видео

Копию знамени войска Дмитрия Пожарского, сделанного воронежскими мастерицами, получили наши земляки-бойцы, участвующие в СВО в Херсонской области. Получение стяга превратили в торжественную церемонию. Ее не испортила даже суровая погода - холодный ветер с дождем и со снегом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич.

Переданное знамя – точная копия знамени, которое было в войске Минина и Пожарского. С ним изгоняли польских захватчиков из Москвы в 1612 году.

Получившие знамя бойцы заявили, что с ним они вернутся в родной Воронеж с Победой!