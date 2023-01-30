Воронежским бойцам в Херсонской области передали копию знамени войска Дмитрия Пожарского

Такое знамя нельзя посрамить! Фото: кадр с видео

Копию знамени войска Дмитрия Пожарского, сделанного воронежскими мастерицами, получили наши земляки-бойцы, участвующие в СВО в Херсонской области. Получение стяга превратили в торжественную церемонию. Ее не испортила даже суровая погода - холодный ветер с дождем и со снегом. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич.

Переданное знамя – точная копия знамени, которое было в войске Минина и Пожарского. С ним изгоняли польских захватчиков из Москвы в 1612 году.

Получившие знамя бойцы заявили, что с ним они вернутся в родной Воронеж с Победой!