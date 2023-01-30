Под Воронежем столкнулись две «Лады-Гранты»: погиб один из водителей

Последствия авария. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 января, трагедией завершилась авария в Панинском районе. В 16.40 на 294 километре дороги Курск-Борисоглебск 66-летний житель Аннинского района, руливший «Ладой-Гранта», ехал в сторону Борисоглебска. Внезапно он вылетел на встречную полосу. И там столкнулся с «Ладой-Грантой», которой управлял 36-летний воронежец.

Более молодой водитель умер на месте аварии. Его 36-летняя пассажирка попала в больницу. Также за медицинской помощью обратились 66-летний водитель и 59-летняя женщина, ехавшая с ним.

Помощь врачей потребовалась трем участникам ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему пенсионер допустил выезд своей «Лады» на встречную полосу.