Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 16:45

Под Воронежем столкнулись две «Лады-Гранты»: погиб один из водителей

Авария случилась в Панинском районе
Юрий КОЗЛОВ
Последствия авария.

Последствия авария.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 января, трагедией завершилась авария в Панинском районе. В 16.40 на 294 километре дороги Курск-Борисоглебск 66-летний житель Аннинского района, руливший «Ладой-Гранта», ехал в сторону Борисоглебска. Внезапно он вылетел на встречную полосу. И там столкнулся с «Ладой-Грантой», которой управлял 36-летний воронежец.

Более молодой водитель умер на месте аварии. Его 36-летняя пассажирка попала в больницу. Также за медицинской помощью обратились 66-летний водитель и 59-летняя женщина, ехавшая с ним.

Помощь врачей потребовалась трем участникам ДТП.

Помощь врачей потребовалась трем участникам ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему пенсионер допустил выезд своей «Лады» на встречную полосу.