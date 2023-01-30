В Воронеже дрессировщица с самыми длинными волосами взлетает на качелях со львом

Ольга Борисова со своими львами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В цирке воронежцев отправляют в полет к другим планетам. Межгалактический корабль-шоу «Звездный круиз» - это театрализованное представление с элементами мюзикла, иллюзии, парадом созвездий-номеров, яркими костюмами и спецэффектами. Вместе с воздушными гимнастами, акробатами, дрессировщиками зрители побывают в туманности Андромеды, созвездиях Гончих псов и Пегаса, на Луне и даже встретятся с космическими пиратами. Звездные разбойники - не промах: видят всех насквозь с помощью мнемотехники - главарь с завязанными глазами легко угадывает предметы зрителей из самых дальних углов зала.

"Звездный круиз" в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе много трюков с животными - лошадьми, пони, кошками и собаками. Но самый эффектный и щекочущий нервы номер представления - аттракцион укротительницы хищников Ольги Борисовой. В паре с мужем Алексеем Макаренко они демонстрируют чудеса дрессуры африканских львов.

Ольга Борисова - укротительница в четвертом поколении - внесена в Книгу рекордов России как дрессировщица с самыми длинными волосами (на данный момент - 1,51 см). Роскошная прическа Ольги (на которую вместе с гримом уходит несколько часов) вместе с белыми костюмами выглядит весьма эффектно, но создает и дополнительную опасность для нее.

Ольга Борисова со своими львами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Раньше я выступала с забранными волосами, но хотелось чего-то свежего. Режиссер придумал волосы распустить и надеть белые костюмы. Львов очень нервирует белый цвет. Чтобы приучить их к нему, мы тренировались в медицинских халатах, их было изорвано несколько штук. Движение волос и одежды львы воспринимают как движение добычи. К тому же волосы закрывают периферийное зрение, что тоже очень опасно в работе с хищниками, - призналась Ольга «Комсомолке». - Львы - самые высшие животные из кошек, ленивые, вспыльчивые, собственники. За ними на манеже нужен глаз да глаз - эти кошки могут устроить разборки друг с другом в процессе работы, и нам важно вовремя заметить начало конфликта, чтобы не допустить своры.

Ольга Борисова со своими львами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В номере «В садах Ривенделла» хищники прыгают через огонь, отважная дрессировщица в образе эльфийской принцессы взлетает со львом на качелях, ложится на рыжих кошек, держась за их пушистые гривы, и даже делает шпагат на их спинах. А ее супруг кладет голову в пасть поочередно четырем зубастым питомцам. Дрессировщики держат ухо востро, но все равно нежно любят своих воспитанников. И это проявляется не только в том, как каждому подбирают для кормежки определенный вид мяса - по предпочтениям, но и в уходе, и просто заботе.

- У нас есть лев Цветочек. Он родился с отклонениями - с «перепонками» между пальцев и отсутствием век на глазах. При этом ресницы растут, «щекотят», и лев постоянно натирал лапой глаза. Мы ему сделали несколько пластических операций, и в каждом городе водим к лучшим офтальмологам на профилактические осмотры, - рассказал «Комсомолке» Алексей Макаренко. - А Жорика мы спасли от южных фотографов (они обычно избавляются от подросших хищников, топя их в море). С ним было все грустно: ослабленный, агрессивный, всего боялся. Мы ему сменили имя на Жотэм, и через полгода у него поменялся характер. Несмотря на хищную природу, он стал «миротворцем». Даже в конфликте он никогда не бьет, например, Цветочка по морде - понимает, что у того проблемы с глазами.

Алексей Макаренко со львами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще один эффектный и тоже заставляющий замирать сердце номер - Олега Спигина. Эквилибрист исполняет эксклюзивный трюк в довольно редком сейчас жанре штейн-трапе - стойку на зубах на трапеции, которая вращается под куполом по кругу. Артист делает трюк «без рук» и без страховки! Реально держится «зубами за воздух»! Чуть не удержишь баланс – и полетишь в низ. Спигин - единственный в мире исполнитель этого трюка.

- Меня постоянно просят поделиться секретом, но никаких секретов нет - все видно невооруженным глазом, бери и делай. Возможно, секрет в том, что в цирке нужно любить то, что ты делаешь, - без любви ничего не получится. Первоначально трюк на трапеции под куполом я начал репетировать в начале 2000-х - и это происходило именно в Воронеже, на это ушел год! Со временем все приедается, мне хотелось развиваться, идти вперед, и я усовершенствовал трюк - пустил трапецию по кругу, и теперь показываю его уже в новом варианте. Меня часто спрашивают про трудности с зубами. Когда начинал репетировать номер, они очень болели! Домой приходил и просил жену сделать кашку - жевать не было сил, так сильно ныла челюсть. Но стоматолог мне сказала, чтобы я не волновался - зубы в итоге только окрепнут. И действительно, с ними у меня все в порядке.

Полет звездного лайнера в воронежском цирке продлится до 26 февраля. 0+

"Звездный круиз" в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ