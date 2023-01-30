Воронежский «Буран» потерпел разгром от новокузнецкого «Металлурга»

Только что Максим Кицын забросил вторую шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Новокузнецке с одним из лидеров ВХЛ получился для «Бурана» тяжелейшим. Хотя начиналось все очень даже хорошо. На восьмой минуте Дмитрий Возовик умчался на свидание с вратарем «Металлурга» Владиславом Сухачевым. А потом, не сближаясь, отправил шайбу в дальний угол – 0:1.

Однако уже в начале 15 минуты начал свой бенефис Максим Кицын, Андрей Макаров не смог отразить его бросок – 1:1. Он же на 28 минуте реализовал большинство, отправив шайбу уже в пустые ворота – 2:1. На 34 минуте Кицын забил третий гол коньком. Судьи определили, что Максим не двигал ногой, и шайбу засчитали – 3:1.

После этого «Буран» окончательно расклеился. В третьем периоде «ураганных» хозяева уже добивали. Сначала на 52 минуте отличился Артур Болтанов. Затем на 56-й Кицын оформил «покер». Ну а на 58-й Болтанов сделал дубль – 6:1.

«Буран» остается на 25 месте с 24 очками. Впереди у «ураганных» игра в Красноярске 2 февраля с еще одной командой из лидирующей группы. Местный «Сокол» занимает третье место с 62 очками в активе. Матч, где шансы «Бурана» на положительный результат крайне малы, стартует в 15.00.