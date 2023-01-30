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НовостиСпорт30 января 2023 16:30

Воронежский «Буран» потерпел разгром от новокузнецкого «Металлурга»

Игрок сибирского клуба Максим Кицын оформил «покер»
Юрий КОЗЛОВ
Только что Максим Кицын забросил вторую шайбу.

Только что Максим Кицын забросил вторую шайбу.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Новокузнецке с одним из лидеров ВХЛ получился для «Бурана» тяжелейшим. Хотя начиналось все очень даже хорошо. На восьмой минуте Дмитрий Возовик умчался на свидание с вратарем «Металлурга» Владиславом Сухачевым. А потом, не сближаясь, отправил шайбу в дальний угол – 0:1.

Однако уже в начале 15 минуты начал свой бенефис Максим Кицын, Андрей Макаров не смог отразить его бросок – 1:1. Он же на 28 минуте реализовал большинство, отправив шайбу уже в пустые ворота – 2:1. На 34 минуте Кицын забил третий гол коньком. Судьи определили, что Максим не двигал ногой, и шайбу засчитали – 3:1.

После этого «Буран» окончательно расклеился. В третьем периоде «ураганных» хозяева уже добивали. Сначала на 52 минуте отличился Артур Болтанов. Затем на 56-й Кицын оформил «покер». Ну а на 58-й Болтанов сделал дубль – 6:1.

«Буран» остается на 25 месте с 24 очками. Впереди у «ураганных» игра в Красноярске 2 февраля с еще одной командой из лидирующей группы. Местный «Сокол» занимает третье место с 62 очками в активе. Матч, где шансы «Бурана» на положительный результат крайне малы, стартует в 15.00.