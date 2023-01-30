Дело о крупном мошенничестве бывшего заместителя председателя Воронежской городской Думы дошло до суда

Алексей Пинигин. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В понедельник. 30 января, сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в Ленинский районный суд уголовное дело 48-летнего бывшего заместителя председателя Воронежской городской Думы Алексея Пинигина. Парламентария в отставке обвиняют в крупном мошенничестве.

По версии следствия, летом 2018 года Пинигин, будучи депутатом гордумы, похитил у бизнесмена более 7 миллионов рублей. Конечно, не залез ему в кошелек, а предложил за эти деньги «обеспечить» беспроблемную приемку работ по строительству социального объекта в Грибановском районе. Якобы кругленькая сумма была нужна для дачи взяток должностным лицам правительства Воронежской области. Ранее, кстати, следователи сообщали, что Пинигин отобрал хитростью и обманом у бизнесмена 9,2 миллиона рублей. Видимо, по 2 млн достаточно доказательств собрать не удалось.

Напомним, вскоре после задержания Пинигина лишили членства в «Единой России», а потом и статуса депутата.

Это далеко не первый подобный скандал в Воронежской городской Думы. Бывший коллега Пинигина по должности заместителя председателя муниципального парламента Александр Провоторов также лишился должности и угодил за решетку на два года за аферу на выборах на миллион рублей. А на днях продлили срок пребывания в СИЗО еще недавно возглавлявшему фракцию «Единой России» в городской Думе Роману Жогову. Его обвиняют в получении в результате фиктивного трудоустройства жены двух миллионов рублей.