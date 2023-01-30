Воронежский «Факел» победил болгарскую «Славию»

Футболисты "Факела" радуются голу Евгения Маркова, ставшему победным. Фото: из трансляции в соцсети ВКонтакте. Фото: кадр с видео

Третий матч «Факела» на турецком сборе сложился для воронежцев удачно. Уже на пятой минуте Роман Акбашев получил мяч недалеко от линии штрафной софийской «Славии» и вогнал его в дальний угол. А потом для верности послал его в сетке еще пару раз. Но правила такие, что гол считается только один. Так что – 1:0.

После этого успеха «Факел» весь оставшийся тайм больше проводил в обороне. Воронежцы были еще под нагрузкой, в то время как болгарам уже скоро стартовать в своем чемпионате. В этом плане у «Славии» было преимущество.

Во втором тайме болгары счет сумели сравнять. На подачу с правого фланга игрок «Славии», гораздо менее габаритный, чем Свинов, ухитрился перепрыгнуть Илью и послать мяч головой в ворота – 1:1. Наш голкипер в этом эпизоде явно оплошал.

Ошибку своего вратаря исправили полевые игроки. Владислав Мастерной запустил в прорыв по правому флангу вышедшего на замену Георгия Гонгадзе, а тот выкатил мяч под удар Евгения Маркова уже в пустые ворота. 2:1 – известный нападающий открыл счет голам за «Факел». Потом после подачи с углового отличным ударом в перекладину отметился молодой игрок нашей команды Никита Ершов. Хороший шанс сравнять счет упустили болгары. Выход сразу трех игроков на одинокого защитника они ухитрились запороть. Первый удар отбил Свинов, а добивание было уже из положения вне игры. Короче говоря, счет не изменился.

Пока в Турции «Факел» выиграл два матча и проиграл один. Ранее наша команда по-разному противостояла сербским клубам. Сначала «Факел» уступил «Спартаку» из Суботицы – 0:1, а затем уверенно обыграл ФК «Графичар» - 2:0.