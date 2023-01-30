В Воронеже повелителю небоскребов обещают платить 200 тысяч рублей в месяц

Хороший повелитель небоскребов и зарплату может получать заоблачную. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые необычные вакансии начала года в Воронежской области назвали аналитики компании HeadHunter.

Так, например, специалиста по продаже первичного жилья окрестили романтическим синонимом – повелитель небоскребов. За такое мощное имя и зарплату предлагают немаленькую – 200 тысяч рублей в месяц. За эти деньги нужно будет делать подборку вариантов по запросу клиентов, сопровождать их до получения ключей, а также общаться с застройщиками.

Автору научных работ по приборостроению с возможностью работать удаленно предлагают 150 тысяч рублей в месяц. Столько же может получать помощнику дежурного руководителя-координатора пусконаладочных работ.

Сборщику кухонь обещают 120 тыс. рублей в месяц, а наладчику стекольных автоматов 115 тысяч. Слегка зловещая вакансия специалиста по вязанию колючей проволоки тоже может приносить неплохой доход – до 80 тысяч.