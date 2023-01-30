Воронежцев в феврале ждут длинные выходные

Февральские выходные – отличный повод отдохнуть на природе всей семьей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Роструде разъяснили, как мы будем отдыхать в февральские праздники – в День защитника Отечества. В связи с переносом выходного с 1 января на 24 февраля нерабочих дней будет четыре. Отдыхать воронежцы, как и другие россияне, будут с 23 по 26 февраля.

Впрочем, есть один нюанс. Для тех жителей Воронежской области, у кого рабочая неделя состоит из шести дней, 26 февраля нужно будет потрудиться.

Кроме того, согласно Трудовому кодексу, рабочий день 22 февраля будет сокращен на час.

Всего в 2023 году воронежцев ждут 118 нерабочих и выходных дней. Нетрудно подсчитать, что это почти треть от всего года.