У воронежца изъяли 17 тысяч пачек контрафактных сигарет

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские изъяли у 38-летнего воронежца около 17 тысяч пачек различных сигарет без акцизных марок. Контрафактный товар нашли у него в гараже и в его автомобиле. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 30 января.

Стоимость поддельных сигарет превысила 2,3 миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение или перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере».

Фигурант планировал наладить продажу сигарет на территории Воронежа. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.