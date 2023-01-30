Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 13:08

У воронежца изъяли 17 тысяч пачек контрафактных сигарет

Возбуждено уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские изъяли у 38-летнего воронежца около 17 тысяч пачек различных сигарет без акцизных марок. Контрафактный товар нашли у него в гараже и в его автомобиле. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 30 января.

Стоимость поддельных сигарет превысила 2,3 миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение или перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере».

Фигурант планировал наладить продажу сигарет на территории Воронежа. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.