В Воронеже на карантин по ОРВИ и гриппу отправили 88 классов

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже за последнюю неделю значительно выросло количество закрытых на карантин классов из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Актуальными данными поделились в пресс-службе мэрии в понедельник, 30 января.

Там пояснили, что на утро на карантин было закрыто 88 классов в 35 школах областного центра. Еще неделей ранее учебный процесс был приостановлен в 16 классах 12 учреждений.

– Полностью закрытых школ в Воронеже нет, – отметили в горадминистрации.

Впрочем, ситуацию власти критической не считают. Они напомнили, что в Воронеже функционирует 120 школ, в которых открыто на данный момент 6117 классов. В целом же за последнюю неделю в регионе еще на 15,1% выросла заболеваемость простудой. В период с 23 по 29 января заразились 13869 воронежцев.