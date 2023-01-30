В центре Воронежа опрокинулся автомобиль

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла в Воронеже на пересечении улиц Кольцовской и Карла Маркса сегодня, 30 января, в 13.10. Пострадала водитель. Женщину доставили в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, у дома № 40 по улице Кольцовской, 61-летний водитель автомобиля «Киа Бонго» при перестроении из средней полосы в левую допустил столкновение с автомашиной «Форд Фокус», за рулем которого сидела 37-летняя местная жительница.

От удара «Форд» по инерции влетел в столб и опрокинулся. Автоледи по скорой увезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.