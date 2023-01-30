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НовостиОбщество30 января 2023 12:02

Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 14 тысяч воронежцев

Пока инфекция отступать не думает
Евгения ФРОЛОВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

За последнюю неделю января, с 23 по 29 число, за медпомощью из-за заболевания гриппом и ОРВИ обратились 13 869 жителей Воронежской области. ЕК сожалению, вирус пока отступать не думает. Статистикой поделились в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Как и в предыдущие недели, более половины всех заболевших – дети до 14 лет. Таких пациентов 7 163. Также почти у половины обратившихся – 48,3% - диагностировали грипп.

По сравнению с третьей неделей января количество больных выросло на 15,1%.