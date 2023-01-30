Заместитель председателя Воронежского областного суда подал заявление об отставке

Вопрос об отставке Владимира Сыроватского рассмотрят 8 февраля. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Заместитель председателя Воронежского областного суда Владимир Сыроватский написал заявление об отставке. Он намеревается покинуть свою должность, занимаемую им с апреля 2017 года, с 3 апреля. Об этом стало известно из предварительной повестки заседания Воронежской квалификационной коллегии судей.

Вопрос об отставке Сыроватского рассмотрят 8 февраля. Ему уже ищут преемника. Об этом свидетельствует размещенная в ноябре 2022 года вакансия заместителя председателя суда.

Также на заседании рассмотрят жалобу Натальи Смодыревой на решение ККС Воронежской области. В октябре 2022 года ее привлекли к дисциплинарной ответственности . А также прекратили ее полномочия мирового судьи судебного участка № 1 в Рамонском судебном участке и лишили ее девятого квалификационного класса.