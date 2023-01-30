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НовостиОбщество30 января 2023 10:17

Коронавирус в Воронежской области: 102 человека заболели, никто не умер

Еще 6 человек выздоровели
Юрий КОЗЛОВ
Заболеваемость коронавирусом за сутки продолжает расти.

Заболеваемость коронавирусом за сутки продолжает расти.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снова увеличилось количество заболеваний коронавирусом за сутки в Воронежской области. На утро понедельника, 30 января, заразились 102 человека, четыре человека попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 29 января заболели 98 наших земляков. Всего за время пандемии заразились 472 226 жителей Воронежской области.

За сутки никто не умер. Напомним, 29 января скончались от последствий коронавирусом два человека. Число смертей в Воронежской области за время эпидемии осталось прежним – 8 612.

Снова за сутки победивших ковид оказалось мало – на этот раз шесть. 29 января сообщали о выписке с больничного четыре пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 462 470 жителей Воронежской области.