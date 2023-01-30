В Воронеже после ДТП легковушка сбила стоящую на тротуаре пенсионерку

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Авария произошла 29 января в 17.50 часов в Центральном районе Воронежа. У дома №11 по улице Полевой столкнулись ВАЗ-2110 и «Ниссан Тиан».

По данным ГУ МВД по региону, за рулем отечественной легковушки находился 22-летний житель Липецкой области. Он ехал со второстепенного направления по улице Лейтенанта Бовкуна со стороны улицы Калинина. На пересечении с улицей Полевая молодой человек не предоставил преимущество «Ниссану», которым управлял 31-летний житель Борисоглебска.

В результате ДТП «Ниссан» отбросило вправо и авто задело стоящую на тротуаре 76-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с различными травмами.

Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС установили, что у водителя «Ниссан Тиана» отсутствует полис ОСАГО. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.