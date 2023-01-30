В Сбере состоялся мотивационный стендап инклюзивного блогера

В рамках встречи в формате сторителлинга жители Воронежа взглянули на мир глазами человека с ограниченными возможностями. Спикер рассказал, как найти способы преодоления любых обстоятельств и взять жизнь в свои руки.

Развитие инклюзивной культуры – важная социальная составляющая развития общества и становится нормой жизни. Сбер стремится создавать доступную для всех без исключения среду.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сбер на постоянной основе проводит мероприятия по развитию инклюзивной культуры в обществе. Мы регулярно занимаемся совершенствование своих сервисов и продуктов для людей с ограниченными возможностями. Наши офисы адаптированы для маломобильных групп населения, тех у кого нарушены слух и речь, слабовидящих и незрячих клиентов. Обмен лучшими культурными практиками очень важен для полноценной интеграции всех людей в жизнь общества».