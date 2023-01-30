В Воронеже начался демонтаж елки и новогодних украшений на площади Ленина

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

На площади Ленина в Воронеже специалисты начали демонтировать главную елку города и снимать новогодние украшения. Вход на территорию закрыли для посетителей Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 30 января.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Новая елка за 17 миллионов отправится на хранение до следующего декабря, а вместе с ней и аттракционы: качели, горки, карусели, фотозоны.

Напомним, новогоднюю площадь Ленина за 65 млн рублей открыли для гостей 28 декабря. Она работала ежедневно с 10:00 до позднего вечера. В течение праздничных каникул ее посетили 266 тысяч воронежцев и гостей города. Для сравнения – год назад на главной площадке праздника побывали 183 тысячи посетителей.