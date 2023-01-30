Легковушка врезалась в большегруз на воронежской трассе: погиб водитель

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

На 283 километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» в Панинском районе столкнулись «Ауди» и большегруз. Погиб водитель легкового автомобиля. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 января.

ДТП произошло днем ранее примерно в 20.15. 27-летний житель Аннинского района на «Ауди-80», нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «Форд F-MAX» с полуприцепом, которым управлял 36-летний житель Поворинского района.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.