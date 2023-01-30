Стая собак загнала детей на турник в воронежском райцентре

Стая из 5 собак напугала школьниц на детской площадке в Павловске. Они залезли на турники и горку, чтобы обезопасить себя от громко лающих дворняг. Видео инцидента разместили очевидцы в соцсетях 28 января.

На кадрах видно, что разбушевавшихся псов отогнали двое мужчин. В комментариях местные жители жалуются, что в Павловске в отдельных микрорайонах развелось много бездомных животных.

К слову, проблема бродячих собак актуальна и в Воронеже. Сейчас в областном центре строится муниципальный приют, рассчитанный на 200 мест.