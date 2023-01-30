Жителя Воронежской области осудили за покупку фальшивых водительских прав

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Бобровском райсуде вынесли приговор местному жителю, которого инспекторы ДПС поймали с фальшивыми правами. Как оказалось, мужчина приобрел поддельные документы в интернете. Липового автомобилиста суд ограничил в свободе на семь месяцев. Он не имеет права выезжать за пределы района и обязан теперь отмечаться в надзорных органах. Об этом сообщили в суде.

27- летнего автомобилиста остановили полицейские на одной из улиц Боброва в середине лета 2022 года. При проверке оказалось, что он ездит по поддельному водительскому удостоверению. Стражи порядка выяснили, что молодой человек приобрел его через интернет еще в 2018 году. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ и передали дело в суд. Приговор пока не вступил в законную силу.