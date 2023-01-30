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НовостиОбщество30 января 2023 5:49

В Воронеже ищут пропавшего без вести 21-летнего парня

Александр Нерезов не выходит на связь с июня
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже начали поиски 21-летнего парня. Александр Нерезов ушел из дома в июне 2022 года и до сих пор не вернулся. Связи с ним нет. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 29 января.

Известны его приметы. Александр Нерезов ростом 185 см, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Во что он был одет в день исчезновения, родным неизвестно.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в 112.