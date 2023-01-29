В Воронеже объявили поиски нуждающейся в медпомощи 38-летней женщины

фото liza_alert_vrn

Волонтеры попросили помощи воронежцев в поисках 38-летней Евгении Корольковой (Образцовой). Женщина пропала еще в середине декабря 2022-го: она ушла из дома 12 декабря и с тех пор никто о ней не слышал. Как отметили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», она нуждается в медицинской помощи, и уже были случаи, когда женщина уходила, и родственникам приходилось ее разыскивать.

Приметы Евгении Корольковой: нормальное телосложение, рост 158 см, серо-зеленые глаза, каштановые волосы. На ней были черная куртка, темно-синие штаны и сиреневая шапка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.