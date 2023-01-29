Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 января 2023 16:18

За минувшие сутки в Воронежской области от ковида умерли 2 человека

По состоянию на утро 29 января в регионе зарегистрировали еще 98 новых случаев заражения
Ярослав ИВАНОВ

Коронавирус снова пошел в рост в Воронежской области. С каждым днем заразившихся по нескольку человек больше, чем накануне. На утро 29 января федеральный оперштаб сообщил о 98 новых случаях заражения (28 января было 89 заболевших). Всего с начала пандемии в регионе количество заболевших ковидом достигло 472 124 человек.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 2 пациента. С начала наблюдений летальная статистика составила 8 612 случаев.

Вчера выписали с больничного 4 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 462 464 воронежца.