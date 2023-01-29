За минувшие сутки в Воронежской области от ковида умерли 2 человека

Коронавирус снова пошел в рост в Воронежской области. С каждым днем заразившихся по нескольку человек больше, чем накануне. На утро 29 января федеральный оперштаб сообщил о 98 новых случаях заражения (28 января было 89 заболевших). Всего с начала пандемии в регионе количество заболевших ковидом достигло 472 124 человек.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 2 пациента. С начала наблюдений летальная статистика составила 8 612 случаев.

Вчера выписали с больничного 4 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 462 464 воронежца.