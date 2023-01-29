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НовостиОбщество29 января 2023 15:28

Под Воронежем автоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза

Прежде, чем отбуксировать машину на ремонт, ее пришлось разгрузить от бетонных блоков
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

28 января автоинспекторы помогли на дороге водителю большегруза. Патрулировавшие район полицейские получили от оперативного дежурного сообщение, что на 3-м километре трассы «Воронеж-Луганск-Нововоронеж» сломался большегруз.

Прибывшие на место инспекторы поняли, что своими силами неисправность устранить не получится, двигатель нуждается в ремонте в условиях мастерской. А чтобы эвакуировать фуру к ближайшей автомастерской, сначала нужно ее разгрузить – машина перевозила бетонные блоки. Сотрудники Госавтоинспекции на время разгрузки огородили фуру светоотражающими конусами и включили световую сигнализацию на патрульном автомобиле - во избежание аварийных ситуаций. По окончании разгрузки машину отбуксировали к месту ремонта.