Под Воронежем автоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза

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28 января автоинспекторы помогли на дороге водителю большегруза. Патрулировавшие район полицейские получили от оперативного дежурного сообщение, что на 3-м километре трассы «Воронеж-Луганск-Нововоронеж» сломался большегруз.

Прибывшие на место инспекторы поняли, что своими силами неисправность устранить не получится, двигатель нуждается в ремонте в условиях мастерской. А чтобы эвакуировать фуру к ближайшей автомастерской, сначала нужно ее разгрузить – машина перевозила бетонные блоки. Сотрудники Госавтоинспекции на время разгрузки огородили фуру светоотражающими конусами и включили световую сигнализацию на патрульном автомобиле - во избежание аварийных ситуаций. По окончании разгрузки машину отбуксировали к месту ремонта.