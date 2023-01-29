В Воронеже образовалась глубокая яма в тротуаре у торгового центра

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Видео с "порталом в никуда" поделились воронежцы в соцсетях. Один из горожан заснял дыру в тротуаре в самом центре Воронежа - возле жилого комплекса напротив торгового центра «Атмосфера».

- Будьте осторожны, не провалитесь "в текстуры" города! - подписал видео очевидец. Действительно, лучше смотреть под ноги, чтобы не переломать конечности, провалившись в довольно большое отверстие, которое образовалось из-за отсутствия одной из плиток мощения.

Воронежец сопровождает съемки "подземки" комментариями, что в дыре уже начал скапливаться мусор. Горожане уже массово комментируют "находку". Кто иронизирует насчет "входа в метро", а кто реально сетует на недоработки городских служб.

- На улице надо быть начеку, то сосулька, то фасад, то балкон может упасть. То можно провалиться под землю, иногда вместе с машиной. Про отсутствие песка в гололед вообще молчу, - отметила Анна Иванова.