13-летний воронежец перевел мошенникам 200 тысяч родительских денег, пытаясь заработать на криптовалюте

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 28 января в полицию с заявлениями на дистанционных мошенников обратились четверо жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились около 400 тысяч рублей. По-прежнему, на удочку аферистов клюют доверчивые пенсионеры и подростки - проведите с ними беседу по поводу самых распространенных схем обмана.

На днях 13-летний воронежский подросток перевел мошенникам сбережения родителей, в надежде заработать на криптовалюте. Как рассказывала в полиции 32-летняя мать, ее сыну в одной из соцсетей поступило сообщение, что можно заработать 600 тысяч рублей. Мальчик польстился на обещания прибыли, завел несколько электронных кошельков и виртуальных карт, положил на них около 200 тысяч родительских рублей, которые остались от продажи частного дома. И предоставил пароли от них мошенникам, которые заверили мальчика, что «брокер» сам возьмет деньги с них и зачислит на специальный счет, чтобы купить криптовалюту, когда она окажется «на дне». А когда ее цена вырастет, парнишка сможет продать ее и на этом заработать денег.

- Общение происходило в мессенжере. Когда родители обнаружили пропажу денег, выяснилось, что их уже сняли со счетов, пользователь соцсети удален, а переписки в мессенжере очищены, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.