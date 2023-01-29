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НовостиОбщество29 января 2023 11:02

В Воронеж в последние дни января придет потепление

Ожидается мокрый снег
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце января в Воронеже ожидается потепление и небольшой снег, местами мокрый. Их принесет в регион южный ветер.

В ночь на 30 января еще будет до 8 градусов мороза и снег, но уже днем в понедельник по области ожидается до +2, а в столице Черноземья - от -2 до нуля.

Во вторник, 31 января, в Воронеже днем снова нулевая температура, а по области - до +3.

В среду, 1 февраля, примерно такая же погода: небольшой снег, местами мокрый, днем в Воронеже - 0 градусов, по области - до +3.