В Воронеже с 30 января начнут разбирать новогодний декор площади Ленина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 января у воронежцев есть последний шанс пофотографироваться в красивых инсталляциях площади Ленина. Сегодня еще можно покататься на каруселях и горке, запечатлеться у Петра I, сверкающих огнями кораблей и под "звездным небом" новой елки.

Напомним, с понедельника, 30 января, начнется демонтаж праздничных новогодних конструкций, которые в этом году сделали в петровской тематике к 350-летию российского императора.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, этом году за каникулы площадь Ленина посетили почти 200 тыс воронежцев, из-за такой популярности праздничных объектов в мэрии решили не разбирать новогоднее убранство после Крещения, а продлить до конца месяца.