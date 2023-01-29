Воронежец угнал «Ниву» и продал знакомому за 5 тыс рублей

В Воронеже поймали угонщика машин. 25 января 27-летняя владелица ВАЗ-21213 заявила в полицию об исчезновении своей "Нивы", припаркованной на улице Беговой.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. 39-летний воронежец уже был неоднократно судим за хищения и угоны автомобилей.

Ночью он гулял по Коминтерновскому району, взяв с собой набор инструментов. На Беговой увидел припаркованную «Ниву». С помощью инструментов открыл дверь машины и запустил двигатель, соединив провода. Потом поехал к своему 40-летнему знакомому на улицу Пешестрелецкую и продал ему машину за 5 000 рублей, объяснив, что якобы автомобиль ему отдали за долги.

Как позже выяснилось, подозреваемый в октябре 2022 года также угнал с улицы Путиловской автомобиль ГАЗ-31105, принадлежавший 61-летней женщине.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.