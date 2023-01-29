В райцентре под Воронежем "Лада Калина" сбила 19-летнего парня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 28 января в Борисоглебске под колеса попал пешеход.

Около 18.50 на ул. Свободы 20-летний водитель «Лады Калина», по предварительным данным полиции, нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 19-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил обратился в больницу.

За 28 января на дорогах Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 72 ДТП, в них пострадали пять человек и один погиб.