Воронежцам покажут, как сотрудники музея спасали шедевры в войну

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 февраля в музее имени Крамского откроется выставка «Музей в годы войны». Проект приурочат сразу к двум памятным датам - 80-летию освобождения Воронежа от фашистов и 90-летию основания музея.

- В тяжелые для страны 1941-1942 годы спасение культурных ценностей было задачей многотрудной и опасной. Переживая горе вместе со всеми, сотрудники Воронежского художественного музея в годы Великой Отечественной войны сделали все возможное для спасения своих коллекций - культурного и научного наследия страны, - отметили в музее. - На выставке посетители смогут воочию убедиться в подвиге людей, которые, не жалея здоровья и жизни, спасали уникальные произведения искусства. Отдельное внимание будет уделено тем частям коллекций, которые спасти так и не удалось. Утраченные предметы, скупая информация о которых дошла до нас только в виде нескольких строк на затертых страницах довоенных документов или общих черно-белых фото экспозиционных залов, могли бы стать жемчужинами современных музейных коллекций.

Выставка продлится до 12 марта. 12+