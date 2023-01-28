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НовостиПроисшествия28 января 2023 16:15

В Воронежской области в столкновении с «Газелью» погиб водитель ВАЗа

Авария произошла в Подгоренском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В воскресенье около 04.45 часов в Подгоренском районе на 177 километре автодороги «Воронеж- Луганск» в лоб столкнулись «Газель» и ВАЗ-2114. Водителям обеих машин по 24 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, в результате столкновения машины получили сильные механические повреждения, а водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда врачей. Второй мужчина также пострадал – его доставили в больниц.

По факту аварии полицейские организовали проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.