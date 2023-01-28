Стал известен график отключения электричества на февраль в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
«ТНС энерго Воронеж» опубликовало график отключения электроэнергии абонентов Воронежской области на февраль. Они пройдут в 24 районах. Свет будут отключать в рабочее время - с 8.00 до 17.00 - для плановой замены проводов и опор ЛЭП и технического обслуживания трансформаторных подстанций. Ограничения пройдут в:
Аннинском районе;
городе Борисоглебске;
Бобровском районе;
Богучарском районе;
Бутурлиновском районе;
Верхнехавском районе;
Воробьевском районе;
Грибановском районе;
Каменском районе;
Кантемировском районе;
Каширском районе;
Лискинском районе;
Ольховатском районе;
Острогожском районе;
Петропавловском районе;
Подгоренском районе;
Рамонском районе;
Репьевском районе;
Россошанском районе;
Семилукском районе;
Таловском районе;
Терновском районе;
Хохольском районе;
Эртильском районе.
Подробный график можно найти на сайте компании.