Стал известен график отключения электричества на февраль в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

«ТНС энерго Воронеж» опубликовало график отключения электроэнергии абонентов Воронежской области на февраль. Они пройдут в 24 районах. Свет будут отключать в рабочее время - с 8.00 до 17.00 - для плановой замены проводов и опор ЛЭП и технического обслуживания трансформаторных подстанций. Ограничения пройдут в:

Аннинском районе;

городе Борисоглебске;

Бобровском районе;

Богучарском районе;

Бутурлиновском районе;

Верхнехавском районе;

Воробьевском районе;

Грибановском районе;

Каменском районе;

Кантемировском районе;

Каширском районе;

Лискинском районе;

Ольховатском районе;

Острогожском районе;

Петропавловском районе;

Подгоренском районе;

Рамонском районе;

Репьевском районе;

Россошанском районе;

Семилукском районе;

Таловском районе;

Терновском районе;

Хохольском районе;

Эртильском районе.

Подробный график можно найти на сайте компании.