Воронежский «Буран» проиграл на выезде «Омским крыльям»

Только что Семен Асташевский забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра в Омске против местных «Омских крыльев» в первом периоде была равной. Команды долго обходились без забитых шайб. Пока в конце 27 минуты Вячеслав Малов не «распечатал» ворота Егора Вельмакина отличным броском – 1:0. Сравнять счет «ураганным» помог голкипер омичей Андрей Мишуров. Он неудачно выкатился за ворота, подарил шайбу Кабату, и Михаил спокойно завел ее в опустевшую «рамку». 1:1 на 35 минуте.

Однако до конца второго периода «ураганным» ничейный счет удержать не удалось. На 39 минуте Семен Асташевский завершил очень симпатичную комбинацию в большинстве точным броском – 2:1.

В третьем периоде «Буран» перехватил инициативу. На 54 минуте «ураганные» получили большинство, и тренерский штаб принял решение выпустить шестого игрока вместо вратаря. Однако проигранное вбрасывание привело к тому, что Никита Холодилин подхватил шайбу и направил ее в пустые ворота.

Вскоре «ураганные» получили право сыграть 5 на 3, однако на этот раз тренеры не решились снять вратаря. Очень странно, уж трех лишних можно было попытаться превратить в гол. Не в малой степени такая нелогичная тактика розыгрыша большинства не позволила «ураганным» даже сократить разрыв в счете. Итог – 3:1 в пользу «Омских крыльев».

«Буран» после 43 игр остается на 25 месте с 24 очками. 24-е занимает московская «Звезда». У фарм-клуба ЦСКА после 44 игр 30 очков. Последнее место по-прежнему у ангарского «Ермака». У сибиряков после 43 игр 17 очков.

Следующий матч «Буран» проведет 30 января снова на выезде. В Новокузнецке «ураганные» сразятся с «Металлургом». Это очень сильная команда – она сейчас занимает второе место. У «Кузни» после 44 игр 62 очка. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.