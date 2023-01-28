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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:11

В Воронеже задержали воровку, обчищавшую карманы пассажиров городского транспорта

От рук злоумышленницы пострадали минимум 7 человек
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

В Воронеже оперативники по горячим следам задержали 44-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии краж в салонах городских автобусов. Ранее она уже была судима за подобные преступления, но на путь исправления не встала, а взялась за старое.

В утренние и вечерние "часы-пик" она заходила в маршрутки и в толпе доставала из карманов пассажиров телефоны и кошельки. Одной из последних жертв воровки стала 21-летняя студентка, у которой рецидивистка похитила мобильный телефон стоимостью 12 тысяч. А всего от рук злоумышленницы пострадали минимум 7 человек.

Во время обыска в квартире подозреваемой обнаружили похищенное имущество горожан. Под тяжестью имеющихся доказательств она признала свою вину.

- В настоящее время в отношении подозреваемой Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливается причастность злоумышленницы к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

По факту возбудили уголовное дело.