Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 января 2023 8:18

В Воронеже "Лада Гранта" протаранила два автомобиля, пострадал один человек

Авария произошла накануне на улице Ильюшина
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пятницу, 27 января, в 07.50 на улице Ильюшина произошло столкновение трех автомобилей. О предварительным данным, аварию устроила 42-летняя жительница Новоусманского района, которая , управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением и протаранила встречный «Форд Фокус» под управлением 51-летнего жителя Семилукского района. После удара отечественную легковушку отбросило в движущийся также навстречу автомобиль «Лада Калина» под управлением 37-летнего жителя Новоусманского района.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, а также пострадал 41-летний пассажир автомобиля «Лада Калина», житель Новоусманского района. С ранениями мужчину отправили в больницу.

Полицейские проводят проверку.