В Воронеже наградили призеров Всероссийского семейного конкурса

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Глава Ленинского района Сергей Ситников вручил награды семейной паре жителей района, занявшей второе место в номинации «Золотая семья России» Всероссийского конкурса «Семья года». Это Бобровы Михаил Степанович и Людмила Сергеевна, которые живут в законном браке более 50 лет.

Вся трудовая деятельность Михаила Степановича, более 50 лет, связана с Воронежским заводом монтажных заготовок треста «Юговостоксантехмонтаж», где он прошел путь от токаря до начальника участка. Людмила Сергеевна приехала в Воронеж по распределению из Челябинска. После окончания в 1976 году Всероссийского заочного финансово – экономического института, начала работать в тресте «Юговостоксантехмонтаж», в котором прошла путь от рядового бухгалтера до главного бухгалтера.

Именно на предприятии и познакомились будущие супруги. Оба они они из многодетных семей и стали родителями двух дочерей, которые подарили им четырех внуков.

Михаил Степанович и Людмила Сергеевна всегда прививали своим детям, а теперь прививают и внукам, любовь к знаниям, к саморазвитию, к чтению хорошей литературы. Они всегда выкраивали время для общения с детьми, несмотря на сложный график работы и необходимость решения многочисленных бытовых вопросов. Так же подрастающее поколение получает в семье моральные и нравственные ценности, такие как: уважение к старшим, любовь к своей стране, верность и преданность, помощь другому, честность, трудолюбие.

Обращаясь к награжденным Сергей Ситников отметил, что семья - это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе.