За сутки в ДТП в Воронеже пострадали три пешехода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За прошедшие сутки в Воронеже под колеса автотранспорта попали три пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В пятницу, 27 января, около 08.10 у дома № 44 по улице Ильюшина, по предварительным данным, 49-летняя местная жительница на «Фольксваген Гольф» наехала на 42-летнюю жительницу Новоусманского района. Женщина стояла на дороге.

Практически в то же время у дома № 41 по улице Плехановская города Воронежа, 26-летний парень попал под колеса автобуса «АКА 5225», которым управлял 57-летний местный житель. Молодой человек переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В тот же день в 19.10 часов на улице генерала Лизюкова в районе дома № 61 73-летний местный житель на автомобиле «Фольксваген Туарег» допустил наезд на 62-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Все три пешехода в результате ДТП получили телесные повреждения и оказались в больницах. Обстоятельства аварий изучают в полиции в рамках организованных проверок.