В выходные в Воронежской области полицейские будут выявлять пьяных водителей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Госавтоинспекторы в 2023 году продолжают проводить «сплошные» проверки водителей. Особое внимание уделяется тем, кто садится нетрезвым за руль. Очередной рейд назначен в выходные 28 и 29 января.

Как отметили в ГУ МВД по Воронежской области 27 января, проверка назначена в рамках профилактического рейда «Безопасная дорога». И напомнили суть тактики «сплошных» проверок. Она подразумевает остановку инспекторами ДПС всех водителей без исключения на заранее обозначенных участках дорог. В случае выявления нетрезвого водителя его отстраняют от управления автомобилем, проводят на месте освидетельствование. А в случае необходимости направляют в медучреждение для проверки на наркотики.

Кстати, за 2021 год по вине нетрезвых водителей в регионе произошло 238 ДТП, в которых погиб 71 человек и получили ранения 293. Рост таких аварий зафиксировали в Калачеевском, Новоусманском, Острогожском, Павловском, Панинском, Поворинском районах и на территории обслуживания ОБДПС