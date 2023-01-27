В Бутурлиновке Воронежской области появится сквер за 17,3 млн рублей

В Воронежской области объявили поиск подрядчика для обустройства сквера в городе Бутурлиновка. На эти цели власти готовы потратить 17,3 млн рублей. Об этом рассказали в правительстве региона 27 января.

Новое общественное пространство планируют обустроить возле Бутурлиновского механико-технологического колледжа. Подрядчику после заключения контракта нужно будет сделать пешеходные дорожки и зоны отдыха, автостоянку, освещение, установить малые архитектурные формы, в том числе две перголы — навес для вьющихся растений и позаботится об озеленении территории.

Работы необходимо будет начать с 1 апреля и завершить до 15 сентября 2023 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 3 февраля. Подрядчика определят 6 февраля.